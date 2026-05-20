ストラスブール国際 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：フランス ストラスブール コート：クレー（赤土） 結果：[エレン ペレス / マヤ ジョイヌト] 2 - 0 [マリア コジレワ / アレクサンドラ パノワ] 試合の詳細データはこちら≫ ストラスブール国際第4日がフランス ストラスブールで行われ、女子ダブルス準々決勝で、エレン ペレス / マヤ ジョイヌトとマ