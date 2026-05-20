ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督がFIFAワールドカップ2026での起用法をめぐり、GKオリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）に電話をかけたようだ。19日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。スロバキ代表、北アイルランド代表、ルクセンブルク代表と同居した欧州予選グリープAを5勝1敗で終え、19大会連続21度目のワールドカップ出場を決めたドイツ代表。本大会のグループステージではキュラソー