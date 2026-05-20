マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、マイケル・キャリック暫定監督について言及した。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。マンチェスター・Uは、1月にルベン・アモリム前監督の解任を決断し、ダレン・フレッチャー暫定体制を経て、キャリック氏を暫定監督として招へい。以降は、プレミアリーグで11勝3分2敗の成績を収めており、3位を