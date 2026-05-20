アーセナルが2025−26シーズンのプレミアリーグを制覇した。2019年12月、クラブOBであるミケル・アルテタがアーセナルの監督に就任した。プレミアリーグの優勝はおろか、チャンピオンズリーグ（CL）からも遠ざかっていたノースロンドンの名門は、情熱的な青年指揮官のもとで紆余曲折ありながらも着実に成長。現スカッドの骨組みが完成した2022−23シーズンからは3年連続2位とあと一歩のところでタイトルを逃してきたが、遂にト