アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、UEFAヨーロッパリーグ（EL）決勝に向けて意気込みを示した。19日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。今シーズンのアストン・ヴィラはEL・リーグフェーズを2位で終え、ノックアウトフェーズへストレートインを果たすと、リール、ボローニャ、ノッティンガム・フォレストを下して決勝へ進出。決勝はイスタンブールにある『ベシクタシュ・