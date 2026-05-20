【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA （BE:FIRST）によるユニット・ShowMinorSavageが、約1年半ぶりにリリースした新曲「ROMEO」のスペシャルダンスパフォーマンス映像を公開した。 ■惹かれ合いながらも揺れ動く男女の関係性をダンスを通して表現 本映像は、世界的ダンサー／振付師であるRIEHATAが率いるダンスアーティスト・コレオグラファー