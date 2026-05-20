人気イラストレーターの作品を集めたイベント『えがすき。』が佐世保市で20日から始まりました。 会場ではグッズの販売やイラストレーター本人に会える企画も予定されています。 イベントに合わせて特別に描かれた「まころん」さんと「あおいあめ」さんのコラボ作品。 繊細な表情やファッションにこだわるのは「chon.」さんの作品です。 させぼ五番街で初めて開