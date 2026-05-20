中国のSNS・小紅書（RED）に15日、「東京で最も我慢できないことは何？」との質問が投稿され、大きな反響を呼んだ。この投稿には500件超のコメントが付いており、「ごみ箱がない」「（野菜不足で）便秘になる」「果物が高い。野菜が高い」「食べ物はどれもこれもしょっぱすぎる。しょっぱくないのは寿司と刺身とそばくらい」「電車内が臭い」「公衆トイレのペーパーが異常なほど薄い」「店が閉まる時間が早すぎる」「ホテルは朝10