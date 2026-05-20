中国外交部の郭嘉昆報道官は5月20日の定例記者会見で、「米国のトランプ大統領の訪中期間中、中米首脳は両国の経済貿易関係について深く議論し、両国の経済協力に向けた方向性を明確にし、そのことを確認した。両国は今後、両首脳が確認した合意の方向性に沿い、早期に成果を確固たるものにし、着実な実施を共に推進することで、次の段階の中米経済貿易協力と世界経済により多くの安定性と確実性をもたらす」と述べました。（提供/