TBSは、30日午後7時から（関東地区は午後6時51分から）『イロモネア スピンオフ特番 極限ものまねバトル！ザ・マネモネア』を2時間SPで放送する。【予告動画】なつかしい！『イロモネア』8年ぶり復活2005年にスタートした『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。昨年2月には8年ぶりに復活し、バナナマン、錦鯉、