東京都内で開かれた改憲派集会であいさつする自民党の新藤義孝憲法改正実現本部事務総長＝20日午後自民党の新藤義孝憲法改正実現本部事務総長は20日、国勢調査の結果次第で、参院選で離れた県同士を一つの選挙区にする「合区」が新たに生まれる可能性に言及した。改憲派集会で「九州と関東のある県が一つにならないと、平等の数字が合わないということがあり得る。飛び地の合区というものが想定される可能性もある」と述べた。