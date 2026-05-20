◇京滋大学野球春季リーグ最終節2回戦花園大5―4佛教大（2026年5月20日わかさスタジアム京都）京滋大学野球の春季リーグは20日、花園大が佛教大との2回戦を延長11回タイブレークの末にサヨナラ勝利で下して勝ち点5とし、23年春以来6季ぶり3度目の優勝を決めた。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）には3年ぶり3度目の出場となる。昨秋ドラフト1位で楽天に入団した藤原聡大が抜けて迎えた春だった。しかし、そ