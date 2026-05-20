「日本ハム５−３楽天」（２０日、エスコンフィールド）日本ハム・万波中正外野手が再び衝撃の強肩をみせつけた。七回、同点に追いつかれ、なおも１死満塁のピンチで代打・入江の飛球がライトへ。前進しながら低い位置で捕球すると、本塁へレーザービームのような送球。やや三塁側へそれたが、ノーバウンドで捕手に届くと、三塁走者の代走・中島にスライディングすら許さない形でアウトにした。球場は騒然となった。前日も