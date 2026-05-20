ＧＬＥＡＴ２０日の新宿大会で、?悪魔仮面?ことケンドー・カシンが田村ハヤト（３０）と異色タッグを結成。意図的とも思える誤爆を連発も王座奪取に照準を合わせた。カシン、田村組はこの日、エル・リンダマン、鈴木鼓太郎組と対戦。先発したカシンはリンダマンと握手を交わしたかと思えばそのままきびすを返して田村にタッチするなど相変わらず。途中、鼓太郎をリバースインディアンスデスロックの形で捕獲したままリンダマン