大好きなパパさんが帰宅すると、甘えん坊スイッチが入る猫さん。毎晩見られるという“愛がダダ漏れな光景”が反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で3.7万回再生を記録しており、「めちゃくちゃ羨ましい甘えっぷり♡」「可愛すぎて抱きしめたくなる」「幸せなひとときですね」といったコメントが寄せられています。 【動画：お父さんのことが大好きな猫→帰宅してくると、べったりと甘えて…尊すぎ