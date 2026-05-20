女手ひとつで子どもを育てていくのは、決して容易なことではありません。筆者の友人はシングルマザーとして、娘の前では弱音を見せずに踏ん張ってきました。そんな友人に、娘の“本音”が深く突き刺さった出来事をお話しします。 シングルマザーだからこそ厳しく強く