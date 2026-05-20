今回紹介するのは、Threadsに投稿された、寝る前のほっこりするひとコマ。ご主人が「さぁ寝るか…」と思ってお布団を見てみたら…まさかの先客がそこにいたみたいです。いったい何があったのか…。 投稿はThreadsにて、7.1万回以上表示。3900件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：『さぁ寝るか…』とベッドの上を見たら、ネコが…予想外の『笑ってしまう光景』】 枕元でちゃっ