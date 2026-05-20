本拠地ブルージェイズ戦米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が19日（日本時間20日）、本拠地ブルージェイズ戦に「3番・右翼」で先発出場した。4回に四球を選んだ際、審判を“無視”したような振る舞いを見せ、「非常に失礼だ」といった声が米国で上がっている。問題のシーンは4回裏に起きた。3点の先制を許したヤンキースはジャッジからの攻撃。フルカウントから低めのスライダーを見送った。球審はストライクの