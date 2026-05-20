歌手ロッド・スチュワート（81）が、長年続けてきたツアー活動を近く終える可能性を示唆した。現在は2024年から続く「One Last Time」ツアーを実施中で、今年も米国公演が予定されている。 【写真】がっつり現役！ステージではまだまだパワフルなパフォーマンスを見せているが… 本人はラジオ番組のインタビューで「来年は英国でツアーをやる予定で、O2も回る。それがたぶん最後