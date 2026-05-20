女優でタレントの二瓶有加が17日、自身のインスタグラムで、表紙＆巻頭を飾った14日発売の「週刊ヤングジャンプ」のオフショットを公開した。 【写真】後ろから見たら想像以上に大胆やわらかな陽光に浮かぶ神秘 二瓶は「ヤングジャンプのオフショットです海が本当にきれいだったー」と記し、海をバックにしたキャミワンピース姿の写真などを投稿した。後ろ姿は背中の大部分と腰の布地がない大胆さ。オレンジ