俳優で歌手の中山優馬が２０日、東京・タワーレコード渋谷店で独立後初となるシングル「ＲｅＴＲＹ」、「ＳＰＡＲＫ」の発売記念イベントを開催した。２つの作品はデジタルリリースのほか、アザージャケット写真・特典映像が含まれた「ミニジュエルキーホルダー」盤も全国のタワーレコードで発売。音源データをスマートフォンで取り込む形となっている。「配信メインの世の中だけど、僕らはＣＤの世代。盤への思いが強くて…。