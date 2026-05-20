◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）追い切り＝２０日、美浦トレセンレース展開のカギを握るキョウキランブ（牡４歳、美浦・古賀慎明厩舎、父エスケンデレヤ）が、美浦・Ｗコースで３頭併せの最後方から追い切りを行った。バイアブランカ（３歳未勝利）とタイセイブルーム（３歳１勝クラス）を前に見る形で運び、直線は内から馬体をピタリと並べる。最後まで３頭横並びのまま、６ハロン