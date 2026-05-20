◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、２日連続のビッグプレーでチームを救った。同点に追いつかれた６回、なおも１死満塁。代打・入江の右飛を捕ると、無駄のない動きでバックホーム。やや三塁側にそれたが、三塁走者・中島が滑り込むこともできないタイミングで捕手・田宮が捕球し、タッチアウトとなった。万波は１９日の同カードでも、２回２死一、二塁から、小郷の右