歌手で俳優の中山優馬が20日、都内で行われた新曲「ReTRY」「SPARK」のデジタルリリース、ミニジュエルキーホルダーの発売を記念した取材会に登壇。ライブとファンへの思いを語った。【写真】爽やか！柄シャツで登場した中山優馬中山は、昨年1月に独立。現在は“歌いまくって踊りまくるライブ”を開催しているというが、独立前には舞台に専念していた時期があり、「（応援してくれている人は）大人しく行儀よく作品を見ること