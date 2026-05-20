歌手で俳優の中山優馬が20日、都内で行われた新曲「ReTRY」「SPARK」のデジタルリリース、ミニジュエルキーホルダーの発売を記念した取材会に登壇。独立してからの約1年半を振り返った。【写真】爽やか！柄シャツで登場した中山優馬昨年1月に独立した中山は「ファンから“こういう姿が見たい”と言われることも、ダイレクトに届く環境にあるので、即時性を持って表現したり、イベントができたり、ファンミ―ティングができたり