歌手で俳優の中山優馬が20日、都内で行われた新曲「ReTRY」「SPARK」のデジタルリリース、ミニジュエルキーホルダーの発売を記念した取材会に登壇。趣味の話に花を咲かせた。【写真】爽やか！柄シャツで登場した中山優馬取材会では、私生活についてのトークを展開。釣りが趣味の中山は「1年半行けていないです」と残念そうな表情を浮かべつつも、「釣りが趣味ですが、下手くそなので釣れないです」と話し、会場の笑いを誘った