磐越道で北越高校のソフトテニス部の生徒など21人が死傷したバス事故から2週間です。福島県警は20日、過失運転致死傷の疑いで逮捕されたバスの運転手の自宅に家宅捜索に入りました。磐越道の事故から2週間を迎えた5月20日。＜記者リポート＞「いま福島県警の捜査員が若山容疑者の自宅の捜査を進めています」20日午前、福島県警はバスを運転していた若山哲夫容疑者の自宅に家宅捜索に入りました。5月6日、福島県の磐越道で北