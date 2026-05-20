携帯型育成玩具「たまごっち」の公式サイトで、「ＴａｍａｇｏｔｃｈｉＰａｒａｄｉｓｅ」に関する不具合を謝罪した。同サイトでは２０日に「ＴａｍａｇｏｔｃｈｉＰａｒａｄｉｓｅに関するお知らせ」のタイトルで報告。「ＴａｍａｇｏｔｃｈｉＰａｒａｄｉｓｅにおいて、３０さい以上まで成長したたまごっちが死亡した際には『大往生』の特別な演出、『ほしをみる』画面での特別な表示、育成中のたまごっちが瀕死の場合