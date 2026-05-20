◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、佐々木泰内野手の適時三塁打で同点に追い付いた。１点を追う６回２死二塁。３番手・ルイーズの１５１キロの高め直球を捉えた打球が、一塁線を破った。激走して最後はヘッドスライディングで三塁到達。何度もベースをたたき、喜びを爆発させた。「気合で打ちました。それしかありません！」２年目の今季は開幕から４番を任されたものの、打率１割８