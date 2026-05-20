ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが、レアな２ショットを公開した。２０日、自身のインスタグラムに「久しぶりお会いできて嬉しかったです」と記しアップしたのは、「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔとの２ショット。頭を寄せ合い、爽やかな笑顔を浮かべる様子をシェアし、「＃綺麗すぎる＃人間力高すぎる＃性格良すぎる＃ＴＡＫＡＨＩＲＯの古着のプリントより顔小さい＃ぜひＬＩＶＥ遊びに来てください