◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制したバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は川田将雅騎手が騎乗し、タガノエルピーダ（５歳オープン）を６馬身追走。直線ではやや手応えが鈍ったが、しぶとく脚を伸ばして６ハロン８１秒８―１１秒２で併入に持ち込んだ。斉藤崇調教師は「