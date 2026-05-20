Ｊ１横浜Ｍは、昨年７月の横浜Ｃ戦（ニッパツ三ツ沢球技場）の試合前に発生したサポーターの違反行為について、損害賠償金全額の支払いを含む示談が成立したと発表した。一部のサポーターが球技場外で規制線を越えて行進し、その過程で発煙筒とロケット花火を複数回発射し、開門が大幅に遅れるなどの被害が出た。損害額は約５８５万円で、４０人が損害賠償に応じることで合意した。