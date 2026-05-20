テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１９日に放送された。この日は、先週に引き続いて、ダイアン・津田篤宏、ユースケが若手時代から世話になった先輩・東野幸治がゲスト出演した。「緊張した大物芸人」の話題に津田は、とんねるず・石橋貴明を挙げた。「番組とかでお会いしたことはないんですけど、あいさつさせてもらって」とラジオ局での初対面を回想。石橋が津田の定番ギャグ「ゴイゴイスー」を褒めてくれたといい「ゴイ