「就職したら、月28万円の収入だ」と思っていた人は、実際の振込額を見て「えっ、これだけ？」とショックを受けたかもしれません。 給与からは、社会保険料や所得税などが差し引かれるため、雇用契約書の金額と手取り額には、ある程度の差が生じてしまうのです。本記事では、給与から天引きされる社会保険料や税金について紹介します。 給与から引かれているものは？ 給与からは、通常、健康保険料をはじめとする