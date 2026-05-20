夜の帳が下りる頃、多くの人が集まりアクティビティが始まる…。夜だからこそ新しい世界が楽しめる、刺激的な体験スポットが話題。ミステリー・オブ・ツタンカーメンナイトミュージアム暗闇に包まれたミュージアムでランタン片手に謎解きに挑戦美術館や博物館を超えるイマーシブ空間で、古代エジプトの世界を体感できる展覧会「MYSTERYOFTUTANKHAMEN／ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」で、週末のみ特別