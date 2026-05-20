琴平警察署 香川県仲多度郡の住宅に侵入し、男性2人をナイフで脅迫して現金を奪ったとして、県内に住む男2人（22歳と24歳）と少年2人（17歳と19歳）が20日までに住居侵入と強盗の疑いで逮捕されました。 琴平警察署によりますと、4人は2026年5月17日午後2時35分ごろ、仲多度郡の男性（21）の住宅に侵入しました。そして男性と一緒にいた男性（20）に対し、ナイフを振り回すなどして脅迫し、男性（20）から現金6000円を奪っ