来日中の国連のグテーレス事務総長が都内で記者会見し、日本について世界における「平和の声」だと述べ、連携の強化に意欲を示しました。グテーレス事務総長は20日午後、日本記者クラブで会見し、2026年、国連加盟70周年を迎えた日本の役割について、「多国間主義のゆるぎない擁護者であり、平和の声である」と評価し、「日本とのパートナーシップを非常に誇りに思っている」として感謝の意を示しました。グテーレス事務総長：日本