ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回の問題は6文字です。 ぼーっと眺めていてはなかなか答えが見えてこないかもしれません。 制限時間は1分。 紙とペンを使わず、頭の中だけで挑戦してみてくださいね！問題：「お い う せ め い」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。お い う せ め いヒント：最後の文字は「い」答えを見る↓↓↓↓↓正解：めいおうせい正解は「めいおうせい」で