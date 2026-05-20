夏のレジャーシーズンを前に20日、新潟市で第九管区海上保安本部の海難救助のスペシャリストたちが一堂に会し、合同訓練を行いました。「訓練かかれ！」新潟市で行われた合同訓練に参加したのは、新潟航空基地の機動救難士と富山・石川の海上保安部に所属する潜水士です。それぞれの連携を強化しようと毎年行っているもので20日は、およそ30人が参加しました。訓練は、沿岸部付近で船が座礁した想定で行われました。船