2026年はきちんと感のあるカジュアルが復活傾向です。Tシャツよりきちんとしていてシャツよりラクな「ポロシャツ」は、吸汗速乾などの素材が人気で、暑さ対策とも相性◎。今の“ちょうどいい”にハマるアイテムとして注目されています。今っぽいポロシャツの特徴は、以下のとおり。・ゆるめシルエット（ピタピタは古い）・凹凸と落ち感のあるニット素材（鹿の子素材よりもエレガント）・カラーは黒・ネイビー・くすみ系（バイカラ