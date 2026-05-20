第18回北京市体育大会のダンススポーツコンペティションのインターミッションで審判員らが即興で披露したラテンダンスの動画が大きな話題を集めたのに続き、このほど行われた第18回北京市体育大会の武術の試合で審判員らが武術を披露し、再びネットで話題となっている。武術の試合会場で公式審判服姿の審判員らが演武を披露した。息の合った型や動きを披露したほか、個人による得意技の披露もあり、ネットで注目を集めた。今回、ネ