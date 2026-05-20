中国の習近平国家主席は5月20日午前、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問中のロシアのプーチン大統領と会談しました。双方は「中ロ善隣友好協力条約」を再度延長することで一致しました。両首脳は少人数での会談に続いて、大人数での会談に臨みました。習主席は、「現在の国際情勢にあって、国連安保理の常任理事国であり、かつ、世界の重要大国である中ロ両国は、戦略的かつ長期の視点に立ち、より質の高い包括的な戦略的協