今月（5月）17日、香川県仲多度郡内の男性の家に侵入し、ナイフを振り回すなどして現金6,000円を奪った疑いで、善通寺市などの男4人が逮捕されました。 住居侵入と強盗の容疑で逮捕されたのは、善通寺市の塗装工の男（22）、綾歌郡の軽作業員の少年（17）、丸亀市の塗装工の男（24）、それに三豊市のパート従業員の男（19）の4人です。 警察によりますと4人は、共謀し、今月（5月）17日午後2時35分ごろ、仲多度郡内の男性