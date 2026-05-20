二酸化炭素の吸収や野生動物のすみかになっていることなど木育の大切さを子どもたちに知ってもらおうと、北海道厚岸町の道有林で2026年5月20日、植樹会が開かれました。植樹会は「ほっかいどう企業の森林づくり」協定の一環で、消臭剤メーカー大手の「エステー」が釧路総合振興局や森林整備事業などを請け負う釧路市の業者と協力し、5年連続で実施されています。 植樹したのは30センチほどのトドマツの苗木