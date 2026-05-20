犯罪対応や災害の現場で求められる技術を磨こうと、警察と消防がそれぞれ大会を開きました。 隊員たちが日頃の訓練の成果を披露しました。 相手への打撃を最小限にとどめ、効果的に制圧する警察独自の実戦武術「逮捕術」。 長崎市で行われた大会には県内22の警察署から140人が参加しました。 凶器を持った犯人を想定した場面では「警棒」や「警杖」などを使って制圧し、日頃の訓練の成果を競いました。