◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(20日、甲子園)阪神が7点ビハインドの7回に反撃し、坂本誠志郎選手、嶋村麟士朗選手、中野拓夢選手の3連続タイムリーで4点を返しました。この日、打線は相手先発マラー投手に苦戦し、6回までわずか2安打、無得点に抑えられます。しかし7回に反撃。先頭の4番・佐藤輝明選手が四球で出塁すると、その後、2本のヒットなどで2死満塁のチャンスをつくります。そこで坂本選手がセンターへの2点タイムリー