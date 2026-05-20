米アニメーション映画「スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」（2008年）など「スター・ウォーズ」シリーズのアニメ版でヨーダ役を務めてきた声優トム・ケインさんが、5月18日に2020年に発症した脳卒中の合併症で亡くなった。64歳だった。ロサンゼルス・タイムズ紙によると、ヨーダ役のほか「パワーパフガールズ」（1998年）のユートニウム博士役などでも知られるケインさんの所属事務所がSNSで声明を投稿し、米ミズーリ州カンザ