◇プロ野球セ・リーグ広島ーDeNA(20日、 マツダスタジアム）広島の勝田成選手の神業盗塁で同点に追いつきました。1点ビハインドの6回、代打で俊足を活かし併殺を逃れた勝田選手は続く打者の打席で盗塁を試みます。捕手の松尾汐恩選手の送球は勝田選手の盗塁のライン上に来ていて、成瀬脩人選手がタッチアウトを試みますが、勝田選手は体をずらし、タッチされずに2塁に到達しました。さらに佐々木泰選手がライトへ長打を放った