＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】最多49本を片手で！分厚すぎる懸賞束（アップあり）勝ち名乗りを受けた大関が手にしたのは、もはや片手では収まりきらないほどの“分厚い束”だった。結びを前にした三役同士の大一番で、思わず実況アナウンサーが「今日最多」と言及するほどの圧巻の光景が出現。土俵上に提示された驚異的な本数の懸賞金と、それを手にする大関の姿に、ファンからも「凄い量だな」