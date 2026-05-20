大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、若年者が凶悪犯罪に手を染める構造について言及し、私見を述べた。69歳の女性が殺害されたこの事件をめぐっては、16歳の少年4人が実行役として逮捕。一部の少年が「頼まれてやった」「指示を受け、やらなければ家族や友達を殺すと脅された」などと供述している